كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكويت تحذر مواطنيها من السفر إلى لبنان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعت سفارة دولة الكويت لدى لبنان، المواطنين العازمين على القدوم إلى لبنان للتريث، نظرا لما تشهده الساحة اللبنانية من مظاهرات واضطرابات، مطالبة الموجودين هناك بالحذر والابتعاد عن مناطق التجمهر.

وقالت السفارة، في بيان صحفي نشرته وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، اليوم الجمعة: "على المواطنين الموجودين في الأراضي اللبنانية اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر والابتعاد عن مناطق المظاهرات".

ودعت مواطنيها إلى أهمية اتباع الإرشادات الأمنية والتواصل مع السفارة في حال طلب المساعدة في حالة الطوارئ.

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وعبرت الكويت عن أملها في أن ينعم لبنان بالأمن والاستقرار، بعد مظاهرات عمت البلاد وندد المتظاهرون بالتدابير الحكومية لاسيما ما يتعلق بالضرائب والرسوم الجديدة، مطالبين بإسقاط الحكومة.

وتشهد معظم مدن لبنان ومناطقه احتجاجات، ولاسيما في مناطق عكار وطرابلس. وكانت الوكالة الوطنية للإعلام أكدت أن المحتجين قطعوا طريقا دوليا بالإطارات المشتعلة.

كما قطع المتظاهرون الطرق باتجاه الجنوب وفي مدن صيدا وصور والنبطية وبنت جبيل ومرجعيون وحاصبيا، وكذلك شهدت مناطق بعلبك وزحلة وشتورا اعتصامات واحتجاجات وقطع طرق بالحجارة والعوائق والإطارات المشتعلة.

وشلت الاحتجاجات معظم المؤسسات الرسمية والخاصة، مما دفع باتجاه إغلاق المدارس والجامعات أبوابها ووقف المصارف أعمالها.