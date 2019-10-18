كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر توقيع خارطة طريق للمفاوضات بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية بجوبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقَعت أطراف المفاوضات بين وفدي الحكومة الانتقالية السودانية والحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو، على خارطة طريق لعملية التفاوض الجارية هذه الأيام في العاصمة جوبا بدولة جنوب السودان.

جاء في بيان لمجلس السيادة، اليوم الجمعة "وقَع وفدا الحكومة الانتقالية والحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو على اتفاق خارطة طريق التفاوض في العاصمة جوبا".

وكان عضو الجبهة الثورية في المفاوضات الجارية بجنوب السودان، محمد تقد، قد صرح في وقت سابق بأن "وفدي المفاوضات، كونا لجنة فنية مشتركة أمس الخميس، لوضع أجندة المفاوضات المباشرة بين الحكومة والجبهة الثورية في جوبا".

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وأوضح تقد، أنه "تم الاتفاق خلال أول اجتماع للجنة الفنية المشتركة، بضرورة مراجعة ما تم في إعلان جوبا للمبادئ وبناء الثقة، كما تناول الاجتماع تحديد طبيعة الأجندة التي يجب أن تكون محل النقاش خلال المفاوضات المباشرة، وضرورة التفاوض في مسارات متعددة تشمل بعض القضايا القومية".

وأضاف أيضا، أنه "يتم مناقشة القضايا المتعلقة بمناطق النزاع المختلفة وطبيعة ومنهجية التفاوض في المرحلة المقبلة"، مشيرا، أن "هذه الأجندة بعد استكمالها يمكن أن تطرح كإعلان سياسي أو يتم طرحها كإعلان مبادئ خلال اليومين القادمين".

وأكد عضو الجبهة الثورية في المفاوضات الجارية بجنوب السودان، أن "الاجتماع أمن على منبر جوبا مقرا للمفاوضات"، لافتا إلى أن "اللجنة ستعقد اجتماعها الثاني مساء اليوم الجمعة، لاستكمال بقية أجندة التفاوض ومن ثم رفعها إلى اللجنة السياسية العليا لوفدي التفاوض لتحديد المسار المستقبلي للتفاوض".

وتستضيف عاصمة جنوب السودان، جوبا، هذه الأيام مفاوضات مباشرة بين وفدي حكومة السودان الانتقالية ووفد الحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو.