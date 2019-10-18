كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس "القوات اللبنانية" يدعو إلى استقالة الحكومة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعا رئيس حزب "القوات اللبنانية"، سمير جعجع، اليوم الجمعة، رئيس الحكومة سعد الحريري إلى تقديم استقالة الحكومة على خلفية الاحتجاجات المستمرة منذ يوم أمس في مختلف أنحاء البلاد بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية.

وقال جعجع في بيان إنه "يوجه دعوة صادقة إلى رئيس الحكومة سعد الحريري لاستقالة هذه الحكومة نظرا لفشلها الذريع في وقف تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد مما أوصلنا إلى الحالة التي نحن فيها".

وأضاف جعجع "أنا أعلم مدى الجهود التي بذلها الرئيس الحريري في سبيل استدراك الوضع، ولكن الأكثرية الوزارية، ويا للأسف، كانت في مكان آخر"، معتبراً أنّ "أفضل ما يمكن أن يقدّمه الحريري في هذه اللحظات الحرجة والعصيبة هو تقديم استقالة هذه الحكومة تمهيدا لتشكيل حكومة أخرى مختلفة تماما وجديدة تماما تستطيع قيادة عملية النهوض الاقتصادي المطلوبة في البلد".

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وكان مصدر حكومي لبناني مسؤول، قد صرح بأن الحريري، قد يقوم بإلغاء اجتماع مجلس الوزراء، وتوجيه رسالة للشعب بعد ظهر اليوم.

ونقل موقع "المستقبل ويب" عن المصدر قوله "رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري يتجه لإلغاء جلسة مجلس الوزراء على أن يوجه رسالة إلى اللبنانيين بعد ظهر اليوم".

في سياق متصل، تواصلت الاحتجاجات الشعبية في لبنان ضد فرض الضرائب، صباح اليوم الجمعة، بعدما شهد ليل أمس أعنف المواجهات بين القوى الأمنية والمتظاهرين، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى القصر الرئاسي حيث تعقد الحكومة اللبنانية جلسة مخصصة لمناقشة بنود الموازنة العامة، في ظل خلافات حادة تنذر باحتمال سقوطها.