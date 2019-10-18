كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هزة أرضية بقوة 4 ريختر تضرب جنوب إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضربت هزة أرضية بقوة 4 درجات على مقياس ريختر صباح اليوم الجمعة، مدينة "كلمة" في محافظة بوشهر جنوب إيران.

وأفاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران، أن هذه الهزة وقعت في الساعة السادسة و30 دقيقة و12 ثانية من صباح اليوم الجمعة بالتوقيت المحلي (الثالثة و 12 ثانية فجرا بتوقيت جرينتش) في عمق 9 كم من سطح الأرض، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

ولم تصل بعد أي تقارير عن وقوع أضرار مادية او بشرية جراء هذه الهزة الأرضية.

ونظرا لوقوعها فوق منطقة فوالق رئيسية، تتعرض إيران لزلازل، كان أكثرها دموية زلزالان، ضرب أحدهما محافظتي جيلان وزانجان شمال غرب إيران في شهر يونيو عام 1990وبلغت قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر، وأسفر عن مقتل 37 ألف شخص وإصابة 100 آلف آخرين، وضرب الثاني مدينة بام جنوبي البلاد في ديسمبر عام 2003 وأسفر عن مقتل 31 ألف شخص.