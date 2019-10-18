الدوري السعودي.. الأحمدي يعود إلى الظهور وداكوستا يواصل تعافيه من الإصابة

سيكون الدولي المغربي كريم الأحمدي، المحترف في صفوف الاتحاد السعودي، متاحا أمام الشيلي سييرا، مدرب الفريق، خلال اللقاء، الذي سيجمع النادي بمضيفه الوحدة، غدا السبت، برسم مباريات الأسبوع السابع من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان.

وأكدت صحيفة “الرياضية” السعودية، أن سييرا وضع الأحمدي إلى جانب خالد السميري، وألكسندر بيروفيتش، ضمن قائمة 18 لاعبا، الذين سيعتمد عليهم في مباراة الوحدة، وذلك بعد تعافي الثلاثي المذكور من الإصابات، التي تعرضوا لها.

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في المقابل، يستمر غياب المدافع المغربي مروان داكوستا، عن صفوف الاتحاد، بسبب الإصابة، حيث وجه رسالة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام”، إلى جمهور الفريق، بشأن إصابته.

وقال داكوستا إن الإصابة ستمنعه من خوض لقاء الوحدة، مؤكدا أنه بدأ في التعافي بشكل تدريجي، وخوض التدريبات الانفرادية، وسيعمل جاهدا على العودة بصورة أفضل للدفاع عن ألوان الاتحاد.

يذكر أن زملاء الأحمدي، وداكوستا، يحتلون المركز السادس في جدول الترتيب، برصيد 9 نقاط، جمعوها من ثلاثة انتصارات، بينما تعرضوا للخسارة في ثلاث مناسبات.