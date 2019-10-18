سيكون الدولي المغربي كريم الأحمدي، المحترف في صفوف الاتحاد السعودي، متاحا أمام الشيلي سييرا، مدرب الفريق، خلال اللقاء، الذي سيجمع النادي بمضيفه الوحدة، غدا السبت، برسم مباريات الأسبوع السابع من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان.
وأكدت صحيفة “الرياضية” السعودية، أن سييرا وضع الأحمدي إلى جانب خالد السميري، وألكسندر بيروفيتش، ضمن قائمة 18 لاعبا، الذين سيعتمد عليهم في مباراة الوحدة، وذلك بعد تعافي الثلاثي المذكور من الإصابات، التي تعرضوا لها.
في المقابل، يستمر غياب المدافع المغربي مروان داكوستا، عن صفوف الاتحاد، بسبب الإصابة، حيث وجه رسالة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام”، إلى جمهور الفريق، بشأن إصابته.
وقال داكوستا إن الإصابة ستمنعه من خوض لقاء الوحدة، مؤكدا أنه بدأ في التعافي بشكل تدريجي، وخوض التدريبات الانفرادية، وسيعمل جاهدا على العودة بصورة أفضل للدفاع عن ألوان الاتحاد.
يذكر أن زملاء الأحمدي، وداكوستا، يحتلون المركز السادس في جدول الترتيب، برصيد 9 نقاط، جمعوها من ثلاثة انتصارات، بينما تعرضوا للخسارة في ثلاث مناسبات.
كانت هذه تفاصيل خبر الدوري السعودي.. الأحمدي يعود إلى الظهور وداكوستا يواصل تعافيه من الإصابة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.