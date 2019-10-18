فيديو: يونس الميموني
تحولت حياة سيدة من مدينة تطوان إلى جحيم لا يطاق، بعدما بدأت رحلة علاجها من آلام في عمودها الفقري في مركز للعلاج الطبي بالأشعة، انتهى بتدهور حالتها الصحية.
وكشفت المريضة في حديث مع “اليوم24″، أن المركز، الذي كانت تخضع فيه للعلاج، يستعمل آلات مستوردة من الخارج، أخبرها مشرفون عليه، أنها تعالج العديد من الأمراض المستعصية عن طريق الترويض، ما جعلها تصدق الأمر، لكن حالتها الصحية بدأت تتدهور في كل حصة علاج تخضع لها.
وأضافت المتحدثة أن ألما حادا أصبح ملازما لها في مناطق متفرقة من جسدها، وتطور بشكل كبير، في الأيام الأخيرة، قبل إصابتها بانهيار حاد.
وطالبت السيدة ذوي القلوب الرحيمة بمساعدتها من أجل العلاج، كما ناشدت وزارة الصحة التدخل في حالتها الصحية، وإنقاذها من هذه المعاناة، والآلام، التي تشعر بها.
كانت هذه تفاصيل خبر قصة تدمي القلب.. رحلة علاج داخل مركز صحي تحول حياة سيدة إلى جحيم لا يطاق وتبكي: “كنتشوى وأنا حية” – فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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