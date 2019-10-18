تحديد نظام ومواعيد دوري 'اكس تيب' للركبي

2019-10-18 | 15:22
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حددت لجنة المسابقات في الهيئة التأسيسية للاتحاد العراقي للركبي، مواعيد إقامة المباريات ونظام دوري اكس تيب للركبي الذي سينطلق يوم الاربعاء المقبل.
وقال رئيس لجنة المسابقات حسن جعفر في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "اللجنة حددت نظام الدوري الذي سيقام في يوم واحد بمشاركة اربع أندية وسيكون نظام التقسيط الفردي هو المعمول به بتأهل الفريقين الفائزين الى المباراة النهائية".
واضاف جعفر ان" اللقاء الاول سيجمع فريقي الاسكان والبلدي في الساعة العاشرة صباحا من يوم الاربعاء المقبل تعقبها مباراة الحدود والجماهير في العاشرة والنصف صباحا على ان تقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين الفريقان الخاسران في الساعة الحادية عشرة في حين سيلتقي الفائزان في المباراة النهائية بتمام الساعة الحادية عشر والنصف".
وأوضح انه "تم تخصيص جوائز قيمة من قبل شركة اكس تيب الرياضية للفرق الفئة وكذلك جائزة لافضل لاعب وهداف الدوري".
وأشار جعفر، الى ان "ملعب البرج في جامعة بغداد سيحتضن مباريات الدوري وهو جاهز بعد ان تم نصب الأهداف الخاصة وتخطيط الملعب حسب القانون الدولي للعبة".
واضاف جعفر ان" اللقاء الاول سيجمع فريقي الاسكان والبلدي في الساعة العاشرة صباحا من يوم الاربعاء المقبل تعقبها مباراة الحدود والجماهير في العاشرة والنصف صباحا على ان تقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين الفريقان الخاسران في الساعة الحادية عشرة في حين سيلتقي الفائزان في المباراة النهائية بتمام الساعة الحادية عشر والنصف".
وأوضح انه "تم تخصيص جوائز قيمة من قبل شركة اكس تيب الرياضية للفرق الفئة وكذلك جائزة لافضل لاعب وهداف الدوري".
وأشار جعفر، الى ان "ملعب البرج في جامعة بغداد سيحتضن مباريات الدوري وهو جاهز بعد ان تم نصب الأهداف الخاصة وتخطيط الملعب حسب القانون الدولي للعبة".
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