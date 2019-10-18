القبض على متهم 'أبتز' فتاة في واسط

اعلنت مديرية مكافحة إجرام واسط، الجمعة، عن إلقاء القبض على متهم "ابتز" فتاة و"هددها" بنشر صورها الشخصة. وذكرت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "مكافحة إجرام شرطة واسط ألقت القبض على متهم قام بابتزاز فتاة عن طريق الاتصال بها عبر وسائل التواصل (الواتساب ) وتهديدها بنشر صورها الشخصية على صفحات التواصل الاجتماعي مقابل الحصول على مبالغ مالية".



وأضافت أن "الفتاة قامت برفع شكوى ضده، وتم استدراجه والقبض عليه بعد ان تم نصب كمين محكم له وتم توقيفه وفق المادة ٤٣٠ق.ع وتم عرضه إلى القضاء لينال جزائه العادل".



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