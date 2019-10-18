السفارة السعودية في لبنان: غادروا في أقرب فرصة ممكنة

دعت سفارة المملكة العربية السعودية في الجمهورية اللبنانية، المواطنين والمقيمين والزائرين، إلى أخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن أماكن الاضطرابات، وذلك نظراً للأوضاع الأمنية الراهنة التي تشهدها الجمهورية اللبنانية، وحرصا على سلامة المواطنين السعوديين.
وطلبت السفارة من جميع المواطنين المقيمين والزائرين الى الاسراع في التواصل مع السفارة الاسراع في التواصل مع السفارة وتسيل بياناتهم استعدادا للمغادرة في اقرب فرصة ممكنة.
وتود سفارة المملكة العربية السعودية في بيروت من جميع المواطنين المتيمين والزائرين اخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن أماكن التظاهرات والاحتجاجات،كما دعت جميع المواطنين السعوديين المقيمين والزائرين في حال الطوارئ التواصل مع السفارة على الارقام التالية:
هواتف السفارة في بيروت: 009611762711/009611762722
أرقام شؤون السعوديين: 0096176026555 /0096178803388
الهاتف الموحد لشؤون السعوديين بالخارج: 0096692003334
هواتف السفارة في بيروت: 009611762711/009611762722
أرقام شؤون السعوديين: 0096176026555 /0096178803388
الهاتف الموحد لشؤون السعوديين بالخارج: 0096692003334
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