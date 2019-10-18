السفارة السعودية في لبنان: غادروا في أقرب فرصة ممكنة

وطلبت السفارة من جميع المواطنين المقيمين والزائرين الى الاسراع في التواصل مع السفارة الاسراع في التواصل مع السفارة وتسيل بياناتهم استعدادا للمغادرة في اقرب فرصة ممكنة.

وتود سفارة المملكة العربية السعودية في بيروت من جميع المواطنين المتيمين والزائرين اخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن أماكن التظاهرات والاحتجاجات،كما دعت جميع المواطنين السعوديين المقيمين والزائرين في حال الطوارئ التواصل مع السفارة على الارقام التالية:

هواتف السفارة في بيروت: 009611762711/009611762722

أرقام شؤون السعوديين: 0096176026555 /0096178803388

الهاتف الموحد لشؤون السعوديين بالخارج: 0096692003334