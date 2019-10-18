البيت الأبيض: وقف إطلاق النار شمال سوريا يستغرق وقتاً

أكد البيت الأبيض، الجمعة، ان وقف إطلاق النار شمال سوريا يستغرق وقتاً. ونقلت "فوكس نيوز" عن المتحدثة باسم البيت الأبيض ستيفاني غريشام قولها، إن "وقف إطلاق النار في شمال سوريا يستغرق وقتاً". وكانت واشنطن وتركيا قد اتفقتا، أول أمس الأربعاء، على وقف إطلاق النار شمال سوريا، فيما وافقت قوات سوريا الديمقراطية على عقد هدنة مع الجانب التركي.





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