إعلان مبادئ بين حكومة السودان والحركة الشعبية يحدد مسارات التفاوض

اتفقت الحكومة السودانية ووفد الحركة الشعبية، الجمعة، في جوبا، على إعلان مبادئ يحدد مسارات التفاوض بينهما.

وقال الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان عمار آمون: "اتفقنا مع الحكومة على إعلان مبادئ، وما حققناه من تقدم في ملفات السلام في ساعات فشلنا في أن نحققه مع النظام السابق بقيادة عمر البشير في 8 سنوات".

وكشف عضو المجلس السيادي السوداني الفريق شمس الدين الكباشي لـ"العين الإخبارية" عن "توقيع الحركة الشعبية والوفد الحكومي، السبت، على ما تم التوافق عليه داخل إعلان المبادئ من ملفات تفاوضية أبرزها الملف السياسي والإنساني، إلى جانب ملف الترتيبات الأمنية.





وأكدت الوساطة بجمهورية جنوب السودان لـ"العين الإخبارية" التوصل إلى اتفاق إعلان مبادئ كخارطة طريق تحكم العملية التفاوضية بين وفد الحكومة السودانية والحركة الشعبية-شمال.

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وقال عضو مجلس السيادة السوداني والناطق الرسمي باسم الوفد الحكومي محمد حسن التعايشي إن " الاتفاق تم في 3 ساعات فيما فشل النظام البائد في التوصل إلى اتفاق في النقاط ذاتها في ٢٢ جولة تفاوضية".





وأشار إلى أن "الإرادة السياسية الصادقة والمدركة لطبيعة المشكل السوداني حتماً ستقود إلى سلام حقيقي".

يذكر أن المفاوضات المباشرة بدأت، صباح الجمعة، بين وفد الحكومة السودانية بقيادة الفريق ركن شمس الدين كباشي ووفد الشعبية بقيادة عبدالعزيز الحلو بحضور كبير الوسطاء مستشار سلفاكير الأمني توت قلواك، المفاوضات المباشرة.

وأصدر رئيس المجلس السيادي السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان، الأربعاء، مرسوما دستوريا بوقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد.





وكان رئيس الحركة الشعبية-شمال يشترط تأكيد وقف إطلاق النار المعلن سابقاً وسحب جميع العربات العسكرية التابعة لقوات الدعم السريع الموجودة بمنطقة خور الورل في جنوب كردفان، والإفراج عن جميع المعتقلين على خلفية نزاع حدث بين عدد من الزراعيين والعرب الرحل، قبل الدخول في المفاوضات.