المجلس الأوروبي يدعو تركيا لإنهاء تدخلها العسكري في سوريا على الفور

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دعا رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، الجمعة، تركيا لإنهاء تدخلها العسكري في سوريا فورا.

وقال دونالد توسك: "وقف إطلاق النار في شمال سوريا ليس ما كنا نتوقعه".

يأتي ذلك فيما سمع دوي قصف مدفعي وإطلاق نار في بلدة رأس العين بسوريا، صباح الجمعة، رغم الاتفاق التركي الأمريكي لوقف إطلاق النار بشمال البلاد.

وكانت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" التي يقودها الأكراد أعلنت، الخميس، بدء سريان وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين تركيا والولايات المتحدة في شمال شرقي سوريا.





Advertisements

وتعهدت "قسد" بالالتزام بوقف إطلاق النار، وقالت إنها تأمل في التزام الحكومة التركية بذلك أيضا.

وأعلنت واشنطن وأنقرة اتفاقهما على وقف إطلاق نار مؤقت في شمال شرقي سوريا، وإيجاد حل مناسب للمنطقة الآمنة.

البيان المشترك بشأن الاتفاق أعلنه مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من العاصمة التركية أنقرة.

ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرار وقف إطلاق النار شمال شرقي سوريا بـ"اليوم العظيم" لتركيا والأكراد.