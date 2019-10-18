- 1/2
- 2/2
العين الإخباريةالجمعة 2019/10/18 04:10 م بتوقيت أبوظبي
متظاهرون يحطمون لافتة مكتب النائب في مجلس النواب اللبناني علي بزي
تصاعد الغضب في الشارع اللبناني، الجمعة، على الأوضاع المعيشية الصعبة، حيث لا تزال المظاهرات تجوب المناطق كافة لليوم الثاني على التوالي، وسط قيام المتظاهرين بمحاولات اقتحام مقرات نواب مليشيا حزب الله في مجلس النواب.
وقام متظاهرون بإزالة لافتة مكتب النائب في مجلس النواب علي بزي عضو كتلة التنمية والتحرير المنضوية تحت حزب الله في مدينة بنت جبيل.
وحاول مكتب النائب بزي التقليل من الوضع، قائلا: "إن هؤلاء المتظاهرين هم من خارج بنت جبيل واقتصرت الأمور على اللافتات"، وهو عكس الحقيقة، حيث لا يزال المتظاهرون حتى الآن يملؤون الساحات في المناطق اللبنانية كافة وسط إعلان الحكومة إلغاء اجتماع لها كان مقررا اليوم الجمعة.
وفي مدينة بنت جبيل، قام متظاهرون غاضبون بالتظاهر أمام مكتب النائب التابع لمليشيا حزب الله حسن فضل الله تنديدا بأعمال الحزب وسوء الإدارة في الحكومة.
وفي ظل الغضب المتصاعد في الشارع اللبناني ضد حزب الله وأتباعه من القوى السياسية، قام متظاهرون من الشباب بتحطيم لافتة مكتب النائب محمد رعد رئيس "كتلة الوفاء للمقاومة" الممثلة لحزب الله في مجلس النواب.
وتواصلت الاحتجاجات على الأوضاع المعيشية الصعبة وإقرار الضرائب لليوم الثاني على التوالي في العاصمة بيروت وعدد من المناطق في لبنان.
والخميس، أغلقت المدارس والجامعات أبوابها التزاما بقرار وزير التربية بسبب الوضع المستجد، كما تم إغلاق المصارف.
وبدأت المظاهرات الاحتجاجية مساء الخميس وسط بيروت، عقب قرار اتخذته الحكومة بفرض ضريبة على تطبيق "واتساب" وسرعان ما انتقلت لتعم جميع المناطق اللبنانية.
وقام المتظاهرون بإغلاق الطرق بالإطارات المشتعلة في جميع المناطق اللبنانية في العاصمة بيروت وجبل لبنان وشماله وجنوبه وشرقه.
كانت هذه تفاصيل خبر الغضب في لبنان يطال مقار نواب مليشيا حزب الله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.