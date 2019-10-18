أكاديمية الموهوبين تشارك في المؤتمر العربي للروبوت بالسعودية

الجمعة 18 أكتوبر 2019

تشارك مؤسسة أكاديمية الموهوبين في المؤتمر العربي للروبوت الذي يعقد بمدينة الطائف السعودية، بفريق توجه اليوم الجمعة من مطار سيئون الدولي إلى السعودية .



ويتكون الفريق من 6 اشخاص إضافة إلى إعلامي الأكاديمية، وسيتوزع اعضاءه وفقا لاحتياجات قسم الروبوت في اليمن والمتمثلة في مدرب معتمد بمجال الروبوت من قبل الجمعية العربية للروبوت وكذا حكام معتمدين في المسابقات الوطنية.

وسيشارك الاخرون في ورش العمل الخاصة بنشر ثقافة ومعارف الروبوت في المدارس والجامعات والتطورات الحديثة في علوم الروبوت.

وأوضح المدير التنفيذي للأكاديمية سعيد باحارثه أن المشاركة في المؤتمر تأتي ضمن خطة مؤسسة أكاديمية الموهوبين بسيئون في مجال تطوير وتأهيل الكادر بالأكاديمية من خلال حضور المؤتمرات العلمية والاستفادة من الأبحاث وورش العمل المطروحة في المؤتمر وكذا تبادل الخبرات مع الوفود العربية المشاركة.