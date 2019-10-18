الدفاع التركية تعلن عن مقتل أحد جنودها على الحدود مع إيران

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الجمعة 18 أكتوبر 2019
أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الجمعة، عن مقتل أحد جنودها على الحدود بعد إطلاق النار من إيران .
وبحسب ما ذكرت وكالة أنباء ”تابناك“ الإيرانية، قالت الوزارة أن جنديًا من قوات الجيش التركي لقي مصرعه فيما أصيب جنديان آخران بجروح طفيفة .. مشيرة إلى أن الحادث وقع في مقاطعة فان الشرقية قرب بلدة كالديران الحدودية مع إيران .
ويوجد في إيران عدد كبير من الأكراد في المقاطعة المجاورة، رغم أنه ليس من الواضح ما إذا كان الهجوم المزعوم مرتبطًا بغزو تركيا لسوريا.
وفي الأيام الماضية خرج الآلاف من أبناء القومية الكردية في عدد من المدن والمحافظات الإيرانية احتجاجات ضد تركيا؛ بسبب قيامها بعملية عسكرية شمال سوريا تستهدف الأكراد.
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