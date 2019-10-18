الجمعة 18 أكتوبر 2019 دبي - الخليج 365 هاجم الإعلامي الإماراتي، جمال الحربي، اليوم الجمعة، من يظنون أنهم قادرين على النيل من مكانة دبي.

Advertisements وقال الحربي في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "الخليج 365" - "تحظى مدينة دبي بمكانة عالمية جعلتها محط أنظار العالم". وأضافت "ويأتي بعض السذج المدفوعين بأحقادهم الأيدلوجية وعقدهم النفسية ويظنوا أنهم قادرين على النيل من هذه المكانة المرموقة من خلال بعض الهاشتاقات التي تفيض بالحقد والضغينة". واختتم "دبي تبعُد عنكم سنوات ضوئية".

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كانت هذه تفاصيل خبر الحربي مُخاطباً الحاقدين: دبي تبعُد عنكم سنوات ضوئية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.