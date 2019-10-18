أمجد طه: قبل لبنان انتفض العراق والشعبين تحركهم واضح عدوهم إيران

الجمعة 18 أكتوبر 2019

بيروت - الخليج 365

علق المحلل السياسي، أمجد طه، على المظاهرات التي تشهدها لبنان.



وقال طه في تغريدات له عبر موقع التواصل الاجتماعي "توتير" - رصدها "الخليج 365" - "لبنان ينتفض تحرك شعبي لا حزبي ولا طائفي".

وتابع "تحرك وطني يريد استرجاع وطنه من الحكومة المختطفة من قبل حزب الله إيران في بيروت والأحزاب".

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ومضى "جميل أن يأتي هذا بعد هزيمة تركيا من قبل الأكراد الأحرار بشمال سوريا وقبل انطلاقه جديدة ل العراق ينتفض الاسبوع القادم".

وشدد على أنه "بعد أن اصبح لبنان دولة أرانب يحكمها ذباب حزب الله-- لذا مهم جداً دعم شعب لبنان العربي ضد من سلب سيادته وثرواته".

وقال "قبل لبنان انتفض العراق ..والشعبين تحركهم واضح؛ عدوهم ايران التي دمرت أوطانهم كما من سيقمع تحركهم يد طهران في البلدين".

وأشاد طعه بامرأة لبنانية عربية التي تصدت لأحد مسلحي حزب الله لبنان الذي حاول إطلاق النار على المتظاهرين ضد إرهاب وفساد إيران والأحزاب في بيروت".

واختتم #لبنان_ينتفض وقبله العراق ينتفض ضد من اوصل اوطانهم الجميلة لهذا الفساد والدمار".