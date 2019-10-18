- 1/2
- 2/2
الجمعة 18 أكتوبر 2019
حذرت السعودية والإمارات والكويت ومصر، الجمعة، مواطنيهما في لبنان، وحثتهم على ضرورة الابتعاد عن أماكن الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.
وطلبت سفارة الرياض لدى بيروت، من جميع مواطنيها المقيمين والزائرين أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن التظاهرات والاحتجاجات .
كما وجهت سفارة الإمارات في بيروت تحذيرًا لرعاياها المتواجدين في جميع المناطق اللبنانية، ودعتهم لضرورة تفادي أماكن التظاهرات، والبقاء في مقر إقامتهم لضمان أمنهم وسلامتهم .
وطلبت سفارة الكويت في لبنان من مواطنيها الراغبين في السفر إلى لبنان الانتظار بسبب الاحتجاجات والاضطرابات التي يشهدها حاليًا.
كما أصدرت السفارة المصرية في لبنان تحذيرًا لمواطنيها بتفادي مناطق التجمعات والتظاهرات، وتوخي الحذر أثناء التنقلات، والالتزام بتعليمات السلطات اللبنانية.
وتجددت اليوم الجمعة تظاهرات شعبية غاضبة شملت مختلف المناطق في لبنان، من الشمال إلى الجنوب وصولًا إلى البقاع، لتردي الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها اللبنانيون، إضافة إلى فرض مزيد من الضرائب.
كانت هذه تفاصيل خبر دول عربية تحذر رعاياها في لبنان بسبب الإحتجاجات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.