دول عربية تحذر رعاياها في لبنان بسبب الإحتجاجات

الجمعة 18 أكتوبر 2019

حذرت السعودية والإمارات والكويت ومصر، الجمعة، مواطنيهما في لبنان، وحثتهم على ضرورة الابتعاد عن أماكن الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.



وطلبت سفارة الرياض لدى بيروت، من جميع مواطنيها المقيمين والزائرين أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن التظاهرات والاحتجاجات .

كما وجهت سفارة الإمارات في بيروت تحذيرًا لرعاياها المتواجدين في جميع المناطق اللبنانية، ودعتهم لضرورة تفادي أماكن التظاهرات، والبقاء في مقر إقامتهم لضمان أمنهم وسلامتهم .

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وطلبت سفارة الكويت في لبنان من مواطنيها الراغبين في السفر إلى لبنان الانتظار بسبب الاحتجاجات والاضطرابات التي يشهدها حاليًا.

كما أصدرت السفارة المصرية في لبنان تحذيرًا لمواطنيها بتفادي مناطق التجمعات والتظاهرات، وتوخي الحذر أثناء التنقلات، والالتزام بتعليمات السلطات اللبنانية.

وتجددت اليوم الجمعة تظاهرات شعبية غاضبة شملت مختلف المناطق في لبنان، من الشمال إلى الجنوب وصولًا إلى البقاع، لتردي الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها اللبنانيون، إضافة إلى فرض مزيد من الضرائب.