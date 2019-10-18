شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تُحذِّر رعاياها من السفر إلى لبنان بسبب الاحتجاجات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (دبي)

طلبت سفارة الكويت في لبنان اليوم (الجمعة) من مواطنيها الراغبين في السفر إلى لبنان، الانتظار بسبب الاحتجاجات والاضطرابات التي يشهدها حاليا.

وقالت السفارة في تغريدة «تدعو سفارة دولة الكويت لدى الجمهورية اللبنانية المواطنين الراغبين للسفر إلى لبنان بالتريث وذلك نظرا لما تشهده الساحة اللبنانية من مظاهرات واضطرابات».

وأغلق محتجون في أنحاء لبنان الطرق بإطارات مشتعلة اليوم وخرج الآلاف في مظاهرات في بيروت ودعوا الحكومة إلى الاستقالة بسبب أزمة اقتصادية.