شكرا لقرائتكم المجلس الأوروبي يطالب تركيا بإنهاء عمليتها بسوريا فوراً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - طالب رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، الجمعة، تركيا بإنهاء تدخلها العسكري في سوريا على الفور، وقال "ما يسمى بوقف إطلاق النار في شمال سوريا ليس ما توقعناه".

هذا وكرر قادة الاتحاد الأوروبي، الجمعة، مطالبتهم تركيا بإنهاء هجومها على القوات الكردية شمال سوريا وسحب جنودها من هناك، بعد إعلان أنقرة تعليق عمليتها العسكرية.

وعلّقت تركيا عمليتها العسكرية لمدة 120 ساعة، وأعلنت أنها ستنهيها إذا ما انسحبت القوات الكردية من "منطقة آمنة" بعمق 32 كيلومتراً على طول حدودها.

وقال القادة الأوروبيون الـ28 في بيان صادر عن القمة إن "المجلس الأوروبي أخذ علماً بالإعلان التركي الأميركي الليلة بتعليق كل العمليات العسكرية". وأضاف البيان أن القادة "يحضون تركيا مجدداً على إنهاء نشاطها العسكري وسحب قواتها واحترام القانون الإنساني الدولي".