وزير الخارجية التركية بحث مع أمين عام "الناتو" بالاتفاق التركي- الأميركي

بحث وزير الخارجية التركية ​مولود جاويش أوغلو​، في اتصال هاتفي مع أمين عام "حلف شمال الأطلسي- ​الناتو​" ​ينس ستولتنبرغ​، بالاتفاق التركي الأميركي حول شمال ​سوريا​.

ومساء أمس الخميس، توصّلت ​تركيا​ و​الولايات المتحدة الأميركية​ إلى اتفاق يقضي بأن تكون المنطقة الآمنة في الشمال السوري تحت سيطرة ​الجيش التركي​، ورفع العقوبات عن ​أنقرة​، وانسحاب المسلحين من المنطقة الآمنة.

يُذكر أنّ في 9 تشرين الأول الحالي، أطلق الجيش التركي، بمشاركة الجيش السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من مسلحي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة النازحين السوريين إلى بلدهم، بحسب تعبير وزارة الدفاع التركية.