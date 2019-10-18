وزير الخارجية التركية بحث مع أمين عام "الناتو" بالاتفاق التركي- الأميركي

بحث وزير الخارجية التركية مولود جاويش أوغلو، في اتصال هاتفي مع أمين عام "حلف شمال الأطلسي- الناتو" ينس ستولتنبرغ، بالاتفاق التركي الأميركي حول شمال سوريا.
ومساء أمس الخميس، توصّلت تركيا والولايات المتحدة الأميركية إلى اتفاق يقضي بأن تكون المنطقة الآمنة في الشمال السوري تحت سيطرة الجيش التركي، ورفع العقوبات عن أنقرة، وانسحاب المسلحين من المنطقة الآمنة.
يُذكر أنّ في 9 تشرين الأول الحالي، أطلق الجيش التركي، بمشاركة الجيش السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من مسلحي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة النازحين السوريين إلى بلدهم، بحسب تعبير وزارة الدفاع التركية.
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