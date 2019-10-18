خارجية ألمانيا: نرحب بوقف العملية التركية بشمالي سوريا وبتخفيف التوتر وحماية المدنيين

رحّب المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، كريستوفر برجر، بالاتفاق الّذي أُبرم بين تركيا والولايات المتحدة الأميركية، الخميس في العاصمة أنقرة، بخصوص تعليق عمليّة "نبع السلام" لمدّة 120 ساعة، لانسحاب عناصر منظمة "ب ي د/ بي كا كا" من المنطقة الآمنة بشمالي سوريا.
وأعرب خلال مؤتمر صحافي في العاصمة برلين، عن أمله أن "تتحوّل تعليق العمليّة العسكريّة التركيّة، وفقًا للاتفاق الّذي دخل حيّز التنفيذ، إلى وقف دائم لإطلاق النار"، لافتًا إلى "أنّنا نرحّب بتخفيف التوتّر وحماية المدنيّين". وركّز على أنّ "ألمانيا تناقش الموضوع مع شركائها، وأنّهم يبحثون عن إجابات لبعض الأسئلة، مثل: كيف سيستمر الوضع؟، وكيف سيؤثّر ذلك على العمليّة السياسيّة؟".
ومساء أمس الخميس، توصّلت تركيا والولايات المتحدة الأميركية إلى اتفاق يقضي بأن تكون المنطقة الآمنة في الشمال السوري تحت سيطرة الجيش التركي، ورفع العقوبات الأميركية عن أنقرة، وانسحاب المسلحين من المنطقة الآمنة.
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