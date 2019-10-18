خارجية ألمانيا: نرحب بوقف العملية التركية بشمالي سوريا وبتخفيف التوتر وحماية المدنيين

رحّب المتحدث باسم ​وزارة الخارجية الألمانية​، كريستوفر برجر، بالاتفاق الّذي أُبرم بين ​تركيا​ و​الولايات المتحدة الأميركية​، الخميس في العاصمة ​أنقرة​، بخصوص تعليق عمليّة "نبع السلام" لمدّة 120 ساعة، لانسحاب عناصر منظمة "ب ي د/ بي كا كا" من المنطقة الآمنة بشمالي ​سوريا​.

وأعرب خلال مؤتمر صحافي في العاصمة ​برلين​، عن أمله أن "تتحوّل تعليق العمليّة العسكريّة التركيّة، وفقًا للاتفاق الّذي دخل حيّز التنفيذ، إلى وقف دائم ل​إطلاق النار​"، لافتًا إلى "أنّنا نرحّب بتخفيف التوتّر وحماية المدنيّين". وركّز على أنّ "​ألمانيا​ تناقش الموضوع مع شركائها، وأنّهم يبحثون عن إجابات لبعض الأسئلة، مثل: كيف سيستمر الوضع؟، وكيف سيؤثّر ذلك على العمليّة السياسيّة؟".

ومساء أمس الخميس، توصّلت تركيا والولايات المتحدة الأميركية إلى اتفاق يقضي بأن تكون المنطقة الآمنة في الشمال السوري تحت سيطرة ​الجيش التركي​، ورفع ​العقوبات الأميركية​ عن أنقرة، وانسحاب المسلحين من المنطقة الآمنة.