وزارة الدفاع التركية أعلنت القضاء على "إرهابيَين" اثنين شمالي العراق

أعلنت ​وزارة الدفاع التركية​، أنّ "قواتها تمكّنت من ​القضاء​ على "إرهابيَين" اثنين من منظمة "بي كا كا" في منطقة هاكورك شمالي ​العراق​".

وأوضحت في بيان، أنّ "القضاء على "​الإرهاب​يين" يأتي ضمن "عمليّة المخلب" المستمرّة للقوات التركية شمالي العراق".

يُذكر أنّ في 27 أيار الماضي، أطلقت ​القوات التركية​ "عمليّة المخلب" في منطقة هاكورك، بهدف القضاء بشكل كامل على خطر الإرهاب الّذي يهدّد البلاد، بحسب تعبير وزارة الدفاع التركية.