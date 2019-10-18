وزارة الدفاع التركية أعلنت القضاء على "إرهابيَين" اثنين شمالي العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية، أنّ "قواتها تمكّنت من القضاء على "إرهابيَين" اثنين من منظمة "بي كا كا" في منطقة هاكورك شمالي العراق".
وأوضحت في بيان، أنّ "القضاء على "الإرهابيين" يأتي ضمن "عمليّة المخلب" المستمرّة للقوات التركية شمالي العراق".
يُذكر أنّ في 27 أيار الماضي، أطلقت القوات التركية "عمليّة المخلب" في منطقة هاكورك، بهدف القضاء بشكل كامل على خطر الإرهاب الّذي يهدّد البلاد، بحسب تعبير وزارة الدفاع التركية.
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