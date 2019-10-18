جنبلاط دعا مناصريه الى تحرك بمناطقهم ضد هذا العهد الذي خرب كل شيء

اعتبر رئيس "​الحزب التقدمي الإشتراكي​" ​وليد جنبلاط​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي أن "العهد يحاول من خلال رجله القوي ان يرمي المسؤولية على الغير وهو الذي عطل كل المبادرات الإصلاحية الممكنة وحرض عليها مستخدما كل الوسائل"، داعيا "الرفاق والمناصرين الى التحرك الهادئ السلمي ضد هذا العهد الذي خرب كل شيء واستأثر بكل شيء .نتحرك في مناطقنا لعدم خلق حساسيات".

وقد دعا الحزب التقدمي الاشتراكي مؤسسات الحزب الرافدة في وكالة داخلية عاليه ووكالة داخلية الغرب الى "اعتصام سلمي ضد العهد الفاشل وزبائنيته"، عند الساعة الرابعة من بعد ظهر اليوم عند على "رون بوان عاليه".

كما دعت وكالة داخلية الجرد ووكالة داخلية المتن الى التظاهر عند الساعة الرابعة من بعد الظهر اليوم في ساحة بحمدون.