ازالة لافتة مكتب النائب علي بزي من بنت جبيل من قبل المتظاهرين

تمت ازالة لافتة مكتب النائب علي بزي في ​بنت جبيل​ من قبل المتظاهرين المعترضين على الوضع الاقتصادي القائم. وفي السياق، اوضح مكتب النائب علي بزي ان هؤلاء المتظاهرين هم من خارج بنت جبيل واقتصرت الأمور على ​اللافتات​.

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