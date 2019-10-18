صندوق النقد الدولي: على حكومة لبنان متابعة عملها الجدي ونأمل بدعمها دوليا

شدد رئيسة ​صندوق النقد الدولي​ ​كريستالينا جورجيفا​ في حديث لقناة "العربية" على أنه "يجب على ​حكومة​ ​لبنان​ متابعة عملها الجدي ونأمل بدعمها دوليا".

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