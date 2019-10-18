جعجع: أدعو محازبي ومناصري القوات للمشاركة بالتحركات الشعبية

توجه رئيس ​حزب القوات اللبنانية​ ​سمير جعجع​ إلى محازبي ومناصري حزب "القوات اللبنانية" ودعاهم للمشاركة بـ "التحركات الشعبية الجارية وفق منطق وأجواء هذه التحركات، اي من دون شعارات وأعلام حزبية".

وفي بيان له دعا جعجع الى "الالتزام بأقصى درجات المناقبية والتصرفات السلمية"، معتبرا انه " لا يمكن لهذه ​الأزمة​ أن تنتهي سوى بمجموعة متغيرات جذرية تبدأ باستقالة هذه ​الحكومة​ وتشكيل حكومة جديدة بعيدا كل البعد عن الطاقم السياسي الحالي".