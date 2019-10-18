سليم جريصاتي يلغي مشاركته في حفل تنصيب امبراطور اليابان

قرر وزير ​الدولة​ لشؤون ​رئاسة الجمهورية​ ​سليم جريصاتي​، نظراً للاوضاع الراهنة التي يعيشها ​لبنان​، الغاء سفره المقرر الى ​طوكيو​ لتمثيل ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ في حفل تنصيب امبراطور ​اليابان​، وقد تقرر تكليف ​السفير اللبناني​ في اليابان نضال يحيى، المشاركة في الحفل.

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