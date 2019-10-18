نفى المكتب الاعلامي لوزير ​الاتصالات​ ​محمد شقير​ في بيان، الأخبار التي يتم تداولها عن قطع ​خدمة الانترنت​، مؤكدا أنها "أخبار عارية عن الصحة، وأن خدمة الانترنت متوفرة بشكل طبيعي على مساحة كل لبنان".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مكتب شقير: أخبار قطع الانترنت عارية عن الصحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.