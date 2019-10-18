العفو الدولية: نطالب سلطات لبنان بضبط النفس واحترام حرية التعبير وعدم استخدام العنف المفرط

أعلنت "​منظمة العفو الدولية​"، "أنّنا نراقب عن كثب المظاهرات الحاصلة في مدن مختلفة في ​لبنان​". وركّزت على أنّ "مع ترقّب حدوث المزيد من المظاهرات اليوم، نُطالب السلطات اللبنانية بما فيها ​الأجهزة الأمنية​ و​الجيش اللبناني​ بضبط النفس واحترام ​حرية التعبير​ عن الرأي والتجمع، وبعدم استخدام أي شكل من أشكال ​العنف​ المفرط ضدّ المتظاهرين".

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