أعلنت مخابرات الجيش ال​لبنان​ي أنّ "الطوافتين اللتين يتمّ تداول فيديو لهما على ​مواقع التواصل الإجتماعي​ في ​بيروت​، كانتا تقلّان الرئيس الإيرلندي مايكل هيغنز الّذي يقوم بزيارة رسميّة إلى لبنان".

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كانت هذه تفاصيل خبر مخابرات الجيش: الطوافتان اللتان يتم تداول فيديو لهما كانتا تقلان رئيس إيرلندا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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