النشرة: اقفال شارع رياض الصلح في صيدا بالاطارات المشتعلة

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، عن اقفال شارع ​رياض الصلح​ الرئيسي في صيدا، عند محلة "البوابة الفوقا" بالاطارات المشتعلة احتجاجا على الاوضاع المعيشية الصعبة.

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