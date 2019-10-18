المطران درويش شارك اهالي زحلة وقفتهم الإحتجاجية: متضامنون معكم

اشار رئيس اساقفة ​الفرزل​ وزحلة و​البقاع​ للروم الملكيين الكاثوليك ​المطران عصام يوحنا درويش​ خلال مشاركته وكهنة الأبرشية اهالي زحلة وقفتهم الإحتجاجية على الأوضاع التي وصلت اليها البلاد، والتي نظمت على مستديرة ​اوتوستراد زحلة​، الى اننا "جئنا لنحيي مناقبيتكم وعزمكم على ان تكون هذه الوقفة الإحتجاجية سلمية. من اخلاقنا وتقاليدنا ان نصل الى حقوقنا بطرقة اللاعنف وبكل الطرق السلمية".

اضاف "انقل اليكم تحيات اخوتي اصحاب السيادة اساقفة زحلة واقول: نحن متضامنون معكم لكي نكون يداً واحدة في هذه المطالب المحقة لكل ابنائنا وبناتنا. رفعنا شعاراً في الأبرشية الا يكون هناك فقر في ​مدينة زحلة​ وجوارها بعد اليوم، لذلك علينا العمل مع بعضنا البعض لكي نتخطى حالة ​الفقر​ الموجودة اليوم في عائلاتنا وشبابنا، ونتخطى سوياً مع ​الحكومة​ والإرادات ​الطيبة​ ازمة ​البطالة​ الموجودة في بلدنا. يدنا بيدكم لكي نصل الى جميع الحقوق، ولنبني سوياً مسيحيين ومسلمين وطناً يليق بالإنسان ويليق بكم. "

ودعا المنظمون اهالي زحلة للمشاركة في مسيرة شموع سلمية تنطلق السابعة من مساء اليوم مخل زحلة وصولاً الى السراي.