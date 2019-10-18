مخيبر: لاستبدال الحكومة سريعا بحكومة إنقاذ وطني

دعا النائب السابق غسان مخيبر الى "تشكيل حكومة انقاذ وطني تنفذ خطة اصلاح متكاملة اذا الشعب يوما أراد الحياة"، مشيرا الى أنه "بعد عقود من الفساد المستشري، والادارة العامة السيئة وقرارات "هبل" مثل ضريبة "الواتس آب" وغيرها، طفح الكيل وبات المطلوب تدابير استثنائية وجريئة جدا لمعالجة واقع استثنائي جدا".
ولفت في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى أن "التدابير العاجلة المطلوبة، هي استبدال الحكومة سريعا بحكومة إنقاذ وطني، تضم اخصائيين وشخصيات تتمتع بالاهلية لحسن الإدارة ومكافحة الفساد واستعادة بناء الثقة الداخلية والدولية، بالإضافة الى تنفيذ خطة تتضمن تدابير اصلاحية متكاملة سريعة لوقف التدهور الاقتصادي والاجتماعي والسياسي".
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