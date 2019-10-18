النشرة: كلمة لباسيل من قصر بعبدا عند الرابعة والنصف

أفادت مراسلة "​الخليج 365​" في ​قصر بعبدا​ بأنه "سيكون هناك كلمة لرئيس "​التيار الوطني الحر​" وزير الخارجية ​جبران باسيل​ من قصر بعبدا، في تمام الساعة الرابعة والنصف من بعد الظهر"، مشيرة إلى أنّ "كلمة باسيل ستكون بعد اجتماعه وتكتل "​لبنان القوي​" برئيس الجمهورية ​ميشال عون​".

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