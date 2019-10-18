افرام: لإستقالة الحكومة وتأمين كلّ التدابير اللازمة للحفاظ على الأمن

وجه النائب نعمة افرام "نداء عاجل إلى رئيس البلاد ورئيسي الحكومة والمجلس لاتخاذ القرار الجريء والدستوريّ باستقالة الحكومة بكافة أطيافها، مع تأمين كلّ التدابير اللازمة للحفاظ على الأمن القومي في مرحلة انتقاليّة مطلوبة"، معتبرا أن "معظم المؤسّسات والإدارات مع مسؤوليها فشلت في القيام بأدنى واجباتهم الوطنيّة والأخلاقيّة. تعاملوا بخفّة واستهتار بأمانة الوطن المقدّسة. استبعدوا على مرّ الزمن خيرة مواطنيهم الأكفّاء المبدعين المنزّهين، المغتربين منهم والمقيمين، ليستبدلوهم بالأزلام والفاسدين والسارقين".
ولفت الى أن "الساعة أتت لإعادة هيكلة أسس منظومة لبنان وحوكمته. أتت الساعة لإنتاج سلطات دستوريّة بمنهجيّة ووجوه جديدة، همّها بناء دولة قانون ومؤسّسات بحقّ واحتراف، لا تخالف قوانين المجتمع والاقتصاد والطبيعة. وأنا شخصيّاً كنت قد منحت الثقة للحكومة مشروطة بمدة مئة يوم للقيام بالإصلاحات البنيويّة اللازمة. وأتأسف اليوم أنّها عجزت عن انجاز مهامها. فلتستقل. ولنبحث بجدّية بطريقة مختلفة في كيفيّة تشكيل حكومة جديدة وبسرعة، يحاور رئيس الجمهوريّة ومجلس النواب في شأن تشكيلها، المجتمع القانوني والمدني والأكاديمي وهيئة من الاختصاصيين والحكماء بما يكفل تمثيلهم. وهدف هذه المبادرة، نقل لبنان من واقعه الكارثيّ على شتى الأصعدة ومنذ عشرات السنوات، إلى مكان مختلف يليق بإنسانه وبجوهر كيانه وهويّته".
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