حركة امل: للتنبه من تسلل أدوات مشبوهة لحرف التحركات المطلبية عن مسارها الصحيح

اشارت حركة "أمل" في بيان الى "إن ما يجري اليوم من تحركات شعبية وتحت عناوين محقة، انطلاقا من معاناة الناس وآلامهم وحقوقهم الطبيعية، إننا في حركة أمل نؤكد على وقوفنا الى جانب المطالب المشروعة، والتي كانت قد دعت الحركة الى تحقيقها بمناسبات متعددة سواء لجهة إعداد الموازنة ام لجهة تنفيذ الورقة الاصلاحية ، والدعوة الى إعلان حالة طوارىء اقتصادية."
اضاف البيان "لقد كانت الحركة على الدوام ضد فرض الضرائب والرسوم على المواطنين، خاصة الفئات الشعبية، وانطلاقا من موقفنا المبدئي بالحفاظ على حقوق الناس، تدعو حركة أمل الى التنبه من تسلل أدوات مشبوهة لحرف التحركات المطلبية عن مسارها الصحيح".
واشارت الحركة الى ان رئيس مجلس النواب نبيه بري حذّر مرارا من ضياع الفرص، وأكد على البدء بالخطوات الإصلاحية، انطلاقا من لقاء الطوارىء الذي انعقد في بعبدا.
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