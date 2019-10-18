قطع أوتوستراد حالات بالإتجاهين وطريق مار الياس- كركول الدروز بالإطارات المشتعلة

قطعت مجموعة من المحتجين طريق مار الياس - كركول الدروز باتجاه منطقة ​الملا​ الظريف بالإطارات المطاطية المشتعلة وحاويات ​النفايات​. كما قطع متظاهرون أوتوستراد ​حالات​ بالإتجاهين بالإطارات المشتعلة.

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