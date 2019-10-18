عزل رئيسة جماعة المحمدية.. عمدة الدارالبيضاء: الملف لايزال معروضا على القضاء

بعد أن قضت محكمة الاستئناف الإدارية في الرباط، أول أمس الأربعاء، بإصدار قرارا يقضي ببطلان انتخاب إيمان صابر عن العدالة والتنمية، رئيسة للمجلس الجماعي لمدينة المحمدية؛ صرح عبد العزيز العماري، عمدة الدارالبيضاء أن الملف لايزال معروضا عن القضاء.

وعن تأثير هذا القرار، الذي قضت به محكمة الاستئناف، في القرارات، التي اتخذتها إيمان صابر، رئيسة مؤسسة التعاون بين الجماعات، المخول لها تدبير قطاع النقل في مدينة الدارالبيضاء، والمحمدية، علق عمدة الدارالبيضاء على الأمر؛ في تصريحه للصحافة، على هامش انعقاد الجلسة الثانية من الدورة العادية لشهر أكتوبر لمجلس المدينة، يوم أمس الخميس، وقال إن الطعن لدى محكمة النقض يوقف أي تنفيذ قضائي، لهذا لايزال ملف إيمان صابر معروضا على القضاء”.

يذكر أن محكمة الاستئناف الإدارية في الرباط، يوم أول أمس الأربعاء، قضت بإصدار قرارا يقضي ببطلان انتخاب إيمان صابر عن العدالة والتنمية رئيسةً للمجلس الجماعي لمدينة المحمدية.

ويأتي هذا القرار بعد الطعن، الذي تقدم به أحد مرشحي حزب التجمع الوطني للأحرار، شهر ماي الماضي، في نتائج انتخابات مجلس مدينة المحمدية، التي جرت 31 دجنبر 2018، وأفرزت فوز إيمان صابر، مرشحة حزب العدالة والتنمية.