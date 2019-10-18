أصدرت اللجنة المركزية للتأديب، التابعة للجامعة الملكية لكرة القدم، غرامات مالية في حق ثلاثة فرق من القسم الأول، ومثلها من القسم الثاني للبطولة الاحترافية.
وتم تغريم فريق حسنية أكادير مبلغ 5000 درهم، بسبب رمي جماهيره أرضية ملعب أدرار بالقارورات، خلال اللقاء المؤجل عن الدورة الأولى، والذي جمع الفريق السوسي بضيفه نهضة بركان.
كما تم تغريم فريقي نهضة بركان، والفتح الرباطي، مبلغ 2000 درهم لكل منهما، لحصول لاعبي الفريقين على 3 إنذارات، وطرد، النهضة في مباراته أمام الحسنية، والفتح في المواجهة المؤجلة عن الأسبوع الثالث، والتي جمعته بالفريق البركاني.
وعن القسم الثاني، أصدرت اللجنة غرامة مالية قدرها 1500 درهم في حق فريقي اتحاد سيدي قاسم، والكوكب المراكشي، بسبب الإنذارات، بالإضافة إلى تغريم شباب الريف الحسيمي مبلغ 3750 لرمي جماهيره أرضية ملعب ميمون العرصي بالقارورات، في لقاء فريقها أمام ضيفه الكوكب المراكشي.
كانت هذه تفاصيل خبر بسبب إنذارات لاعبيها وتصرفات جماهيرها.. لجنة التأديب تفرض غراماتها على 6 أندية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.