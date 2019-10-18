بسبب إنذارات لاعبيها وتصرفات جماهيرها.. لجنة التأديب تفرض غراماتها على 6 أندية

أصدرت اللجنة المركزية للتأديب، التابعة للجامعة الملكية لكرة القدم، غرامات مالية في حق ثلاثة فرق من القسم الأول، ومثلها من القسم الثاني للبطولة الاحترافية.

وتم تغريم فريق حسنية أكادير مبلغ 5000 درهم، بسبب رمي جماهيره أرضية ملعب أدرار بالقارورات، خلال اللقاء المؤجل عن الدورة الأولى، والذي جمع الفريق السوسي بضيفه نهضة بركان.

كما تم تغريم فريقي نهضة بركان، والفتح الرباطي، مبلغ 2000 درهم لكل منهما، لحصول لاعبي الفريقين على 3 إنذارات، وطرد، النهضة في مباراته أمام الحسنية، والفتح في المواجهة المؤجلة عن الأسبوع الثالث، والتي جمعته بالفريق البركاني.

وعن القسم الثاني، أصدرت اللجنة غرامة مالية قدرها 1500 درهم في حق فريقي اتحاد سيدي قاسم، والكوكب المراكشي، بسبب الإنذارات، بالإضافة إلى تغريم شباب الريف الحسيمي مبلغ 3750 لرمي جماهيره أرضية ملعب ميمون العرصي بالقارورات، في لقاء فريقها أمام ضيفه الكوكب المراكشي.