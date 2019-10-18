اعتقال مؤطر بنادي مغربي لكرة القدم..والتهمة التحرش الجنسي بلاعب قاصر!

ألقت المصالح الأمنية بمدينة برشيد القبض على أحد المؤطرين التابعين لنادي يوسفية برشيد، على خلفية شكاية اتهم فيها بالتحرش الجنسي بأحد الأطفال المنخرطين بنادي الفئات الصغرى لكرة القدم.

مصادر خاصة أكدت “لليوم 24” أن المؤطر المدع (م. خ) قد تم إيقافه أمس الخميس، حيث ينتظر أن يتم عرضه على النيابة العامة المختصة، اليوم الجمعة، ومواجهته بما ينسب إليه، الأمر الذي لم تنفه أيضا إدارة النادي.

عبد الإله نجمي، الكاتب العام لنادي يوسفية برشيد، أكد اعتقال المؤطر المذكور، مشيرا إلى أنه ارتبط خلال العام الماضي بعقدة مدتها سنة مع النادي، لكنه نفى أن تكون الوقائع موضوع الشكاية قد حدثت لدى “اليوسفية”، معتبرا أن الموقوف ينشط أيضا بمدرسة خاصة لكرة القدم.

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وكانت النيابة قد قررت نهاية الأسبوع الماضي تحريك شكاية سبق وأن تقدم بها قبل أسابيع والد الضحية إلى الوكيل العام للملك لدى المحكمة الإستئنافية بسطات، بخصوص واقعة التحرش والتي يتعقد أن بطلها مؤطران للفئة الصغرى بنادي اليوسفية.

مصادر مطلعة قالت إن الأب أكد من خلال شكايته بأن اثنين من المؤطرين بمدرسة كرة القدم المذكورة يتحرشان بابنه عبر صور وكلام إباحي، كما اتهم أحدهما بالتغرير بالطفل من خلال محادثات وصورة إباحية أرسلت إليه عبر واتساب، تطورت إلى تعرضه لـ”ممارسات شاذة”.

وعلى وقع الفضيحة، خرجت إدارة “يوسفية برشيد” أمس الخمي ببيان قالت فيه إنها لم تتلق أي شكاية من أب الطفل “الضحية”، مضيفة بأن الأخير لا تربطه بالنادي أي علاقة تبعية، وأن “اليوسفية” بريئة مما يقع خارج مؤسساتها، حسب البيان.