بـ12 هدفا دون رد.. الرجاء يتفوق وديا على وفاق بوزنيقة

انتصر فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم، اليوم الجمعة، على نادي وفاف بوزنيقة بـ12 هدفا دون مقابل، في مباراة ودية جمعت بين الفريقين، بمركب الفريق الأخضر بالوازيس.

وكان لمحمود بنحليب نصيب الأسد من أهداف الرجاء، بتوقيعه خماسية، كما أحرز زميله جبرون ثنائية، بينما وقع الخماسي، تطواني، ومحسن متولي، وزكرياء الوردي، وفابريس نغوما، وبين مالانغو، هدفا واحدا لكل منهم.

وتدخل هذه المباراة وهي المحطة الإعدادية الثالثة للنسور الخضر، ضمن استعدادات الفريق للاستحقاقات القادمة التي تنتظره، إذ يستهل الخميس المقبل، مشواره في البطولة هذا الموسم، عندما يستقبل رجاء بني ملال في لقاء مؤجل عن الدورة الأولى.

وكان الرجاء، خاض مواجهتين وديتين قبل مباراة اليوم، إذ انتصر على الجمعية السلاوية بثلاثة أهداف لاثنين، ثم فاز في لقائه الثاني على شباب السوالم بهدفين مقابل هدف واحد.

يذكر أن الفريق الأخضر، يلعب هذا الموسم على ثلاث واجهات، فبالإضافة للبطولة، يصارع الرجاء عربيا ضمن كأس محمد السادس للأندية الأبطال، حيث وضعته قرعة دور الثمن في مواجهة غريمه الوداد، ناهيك عن خوضه مسابقة دوري أبطال إفريقيا، التي أوقعته قرعة مجموعاتها في المجموعة الرابعة، إلى جانب الترجي التونسي، وشبيبة القبائل الجزائري، وفيتا كلوب الكونغولي.