المصرية كارمن سليمان تحل في المغرب.. تنضم إلى قائمة الفنانين العرب المهتمين بالأغنية المغربية

تحل الفنانة المصرية، كارمن سليمان، اليوم الجمعة، في المغرب، من أجل مباشرة تحضيرها لعمل مغربي، يقربها أكثر من الجمهور في المملكة، في وقت تشهد فيه الأغنية المغربية توهجا على الصعيد العربي.

ويرتقب أن تشرع كارمن سليمان في تصوير فيديو كليب أغنيتها الجديدة في المغرب، وذلك بعد صداقة كونتها مع نشطاء في الميدان الفني، من بينهم الموزع جلال الحمداوي.

وكانت بداية كارمن سليمان من برنامج “عرب أيدول”، إذ انتزعت اللقب من الفنانة دنيا باطمة في المرحلة النهائية من نسخة عام 2013.

وأصبح العديد من الفنانين العرب يلجؤون إلى تقديم أغان مغربية، آخرهم الفنانة اليمنية بلقيس فتحي، التي اختارت إطلاق أغنيتها المغربية قبل مدة قصيرة في حفل في مدينة الدارالبيضاء.