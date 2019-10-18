من بينهم 3 من الكوكب المراكشي.. لجنة التأديب تُوقف 9 لاعبين

أوقفت اللجنة المركزية للتأديب التابعة للجامعة الملكية لكرة القدم، تسعة لاعبين من القسم الأول، والثاني من البطولة الاحترافية، وذلك بسبب الأحداث، التي رافقت المباريات المؤجلة من الأول، ولقاءات الأسبوع الرابع من الثاني.

أما بالنسبة إلى القسم الأول، فأصدرت اللجنة عقوبة الإيقاف لمباراتين واحدة منها موقوفة التنفيذ، في حق كل من المهدي أوبيلا، لاعب حسنية أكادير، وآلان طراوري، مدافع نهضة بركان، مع تغريمها 1000 درهم، بسبب طردهما في اللقاء، الذي جمع بين الحسنية، والنهضة.

كما تم توقيف أمين الكاس، لاعب النهضة البركانية، لمباراة واحدة، شأنه شأن مروان الوادني، لاعب الفتح الرباطي، وذلك على خلفية الطرد، الذي تعرض له الثنائي خلال مباراة الفتح، والفريق البركاني.

وكان الكوكب المراكشي، المنتمي إلى القسم الثاني، أكثر من صدرت في حق لاعبيه عقوبة الإيقاف، بعدما تم توقيف مامادو جنيور، وعبد الغفور مهري لثلاث مباريات واحدة منها موقوفة التنفيذ، وزميلهما عبد اللطيف ند لحسن لمباراة واحدة.

وعن القسم الثاني دائما، أوقفت اللجنة عثمان البناي، لاعب شباب الريف الحسيمي لمباراة واحدة، وعلي الخديم من جمعية سلا لمباراتين نافذتين، وهي العقوبة نفسها التي صدرت في حق عبد الوهاب رشدي، لاعب اتحاد سيدي قاسم.