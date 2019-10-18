إردوغان: القوات التركية لن تغادر الشمال السوري

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، إن القوات التركية الموجودة في الشمال السوري لن تغادر، موضحًا أن مهلة الـ120 ساعة المتفق عليها مع الولايات المتحدة تشمل مغادرة "قوات سورية الديمقراطية" لـ"المنطقة الآمنة" التي حددتها تركيا.

جاء ذلك في تصريحات صحفية عقب أداء صلاة الجمعة بمدينة إسطنبول التركية. وأشار أردوغان إلى أن مرحلة الـ 120 ساعة المتعلقة بانسحاب الأكراد من "المنطقة الآمنة" التي حددتها تركية، دخلت حيز التنفيذ.

وبيّن أن "فترة الـ120 ساعة تشمل مغادرة القوات الكردية المنطقة الآمنة المحددة من قبلنا"؛ وأضاف: "من ميزات اتفاقنا (مع الأميركيين) هي أن قواتنا الأمنية لن تغادر المنطقة".

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ولفت إلى أن تركيا والولايات المتحدة ستكونان على اتصال دائم، "واللقاءات بين وفود بلدينا ستستمر". وأردف: "حصلنا على وعود من الجانب الأميركي بأن تكون هذه المرحلة تحت قيادة تركيا وبتعاون كامل بين الجانبين".

وقال إنه يعتبر اللقاء المرتقب مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، عاملاً آخر في مرحلة تعليق عملية "نبع السلام".

يتبع..