تسريبات: "أبل" ستصدر سماعات "AirPods Pro" خلال شهر

القدس - بواسطة محمد عز العرب - كشفت صحيفة "تشاينا إيكونوميك" اليومية اليوم، الجمعة،أن شركة "أبل" تستعد للإعلان عن نموذج جديد من سماعاتها اللاسلكية "إيربودس" مزود بميزة إلغاء الضوضاء في وقت لاحق هذا الشهر، على أن تحمل السماعات الجديدة اسم "إيربودس برو".
وتكثر الأخبار منذ فترة طويلة أن أبل تطور نموذج جديد من سماعاتها اللاسلكية "إيربودس" مع ميزة إلغاء الضوضاء، وقد ذكرت وكالة "بلومبرغ" أن النموذج الجديد سيصل في عام 2019، ثم عدلت في وقت مبكر من هذا العام هذا التاريخ حتى عام 2020.
وتشتمل سماعات "أبل" على تصميم معدني جديد لدعم إلغاء الضوضاء وزيادة تشتيت الحرارة وتعزيز تجربة الاستماع. وقد يصل سعرها إلى 260 دولارًا، مما يعني زيادة قدرها 50 دولارًا عن سماعات الجيل الثاني مع حقيبة الشحن اللاسلكية.
فيما أشارت تقارير سابقة أيضًا إلى أن السماعات الجديدة ستشمل ميزة مقاومة الماء مخصصة للاستخدام ضمن الصالات الرياضية.
ويذكر التقرير أن وصول "أيربودس برو" في أواخر شهر تشرين الأول/ أكتوبر بعد أيام فقط من الكشف عن تصميم "إيربودس برو" الجديد في الإصدار التجريبي "آي أو إس 13".
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