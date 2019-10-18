تظاهرات احتجاجية ضد العنف والجريمة بأم الفحم ومجد الكروم والناصرة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تجددت التظاهرات والوقفات الاحتجاجية ضد العنف والجريمة وتواطؤ الشرطة في عدة بلدات عربية بالبلاد، للأسبوع الثالث على التوالي بعد ظهر اليوم، الجمعة.

أم الفحم

شارك عدد من أهالي أم الفحم ومنطقة وادي عارة، في الوقفة الاحتجاجية على مدخل المدينة، بعد ظهر اليوم الجمعة، استجابة لمبادرة حراك الشباب الفحماوي واللجنة الشعبية. وردد المتظاهرون الهتافات المناهضة للعنف والجريمة وضد تواطؤ الشرطة وفوضى السلاح، ورفعوا لافتات كتبت عليها شعارات داعية لمقاضاة القتلة والمجرمين.

مدخل أم الفحم اليوم

مجد الكروم

وأفاد مراسل "عرب 48"، ربيع سواعد، أن العشرات من أهالي مجد الكروم ومنطقة الشاغور، شاركوا في الوقفة الاحتجاجية على شارع رقم 85 المفرق الشرقي لمجد الكروم، بعد ظهر اليوم الجمعة. وردد المتظاهرون الهتافات ورفعوا العلم الفلسطيني وشعارات ضد العنف والجريمة وتواطؤ الشرطة.

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الناصرة

تظاهر عدد من أهالي مدينة الناصرة وقرى الرينة وعين ماهل والمشهد، وهم يهتفون ضد العنف والجريمة، في مفرق المحاكم، بعد ظهر اليوم.

معطيات مقلقة

قتل في المجتمع العربي بالبلاد منذ مطلع العام الجاري 2019 ولغاية اليوم 75 شخصا بينهم 11 امرأة آخرهم محمود مفيد إغبارية (35 عاما) في جريمة إطلاق نار، مساء يوم الثلاثاء الماضي، وسط استمرار الحراك الشعبي احتجاجا على تواطؤ الشرطة مع العنف والجريمة في المجتمع العربي.