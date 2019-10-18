يوفنتوس يتقدم صراع التعاقد مع راكيتيتش

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن فريق يوفنتوس الإيطالي بات يتقدم صراع التعاقد مع أحد نجوم برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.
وقال موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، إن يوفنتوس يتصدر سباق الأندية الراغبة في ضم الكرواتي إيفان راكيتيتش نجم وسط برشلونة، متفوقًا على مانشستر يونايتد وميلان.
وأشار إلى أن يوفنتوس في وضع يسمح له بحسم الصفقة، خاصة وأن اللاعب الكرواتي يرغب في الرحيل عن برشلونة هذا الموسم.
وخرج إيفان راكيتيتش من حسابات مدربه إرنستو فالفيردي هذا الموسم، وأصبح يعتمد عليه كلاعب بديل فقط.
وسبق أن حاول يوفنتوس الحصول على خدمات إيفان راكيتيتش خلال الميركاتو الصيفي الماضي، لكن لم ينجح مسؤولو النادي الإيطالي في إقناع برشلونة بالتخلي عن اللاعب.
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