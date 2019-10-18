شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن 5 قتلى مدنيين في غارة تركية في شمال شرقي سوريا.. رغم الاتفاق والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 1:54 مساءً, 18 أكتوبر 2019 م المناطق - وكالات قتل خمسة مدنيين اليوم في غارة تركية على قرية في شمال شرقي سوريا، برغم اتفاق لوقف إطلاق النار في الهجوم الذي تشنه القوات التركية ضد المسلحين الأكراد.

وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن في تصريح له إن المدنيين قتلوا في غارة على قرية باب الخير التي تبعد نحو عشرة كيلومترات شرق مدينة رأس العين الحدودية، حيث تدور اشتباكات متقطعة.

وأشار إلى إصابة 20 مدنيًا آخرين بجروح.

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