بالصور.. الهدوء يسود مناطق وسط بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بأن الهدوء يسود مركز العاصمة بغداد، مشيرا الى عدم وجود اي تجمعات او قطع للطرق.

وقال المصدر، لـ الخليج 365، إن الموقف الامني ضمن ساحة التحرير مناطق مركز العاصمة بغداد جيد، مشيرا الى أن الهدوء يسود تلك المناطق التي تتمتع باستقرار امني. وأوضح ألمصدر، أنه لا توجد اي تجمعات أو انتشار للقوات الامنية، مؤكدا أن جميع الطرق مفتوحة.

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ولفت المصدر، الى وجود قطع جزئي من بداية مدخل ابو نؤاس من جهة شارع الرشيد وسط بغداد، عازيا ذلك الى رفع نقطة التفتيش وتقديمها ٥٠٠م الى الامام.



وتشهد العاصمة بغداد ومعظم محافظات العراق، سيما الجنوبية والفرات الاوسط، هدوءا واضحا وذلك لتوجه معظم الاهالي الى مدينة كربلاء لاداء الزيارة الاربعينية.